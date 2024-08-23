بن غفير ردا على غالانت: أنتم تعيدون الشمال إلى العصر الحجري ولتهاجم حزب الله بدلا من مهاجمتي

رد وزير الامن القومي ايتمار بن غفير على وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت، معتبرا أنه "وعدتم بإعادة لبنان إلى العصر الحجري وأنتم تعيدون الشمال إلى العصر الحجري".

واضاف :"بدلاً من مهاجمتي على تويتر، ابدأ بمهاجمة حزب الله في لبنان".

وفي وقت سابق، اعتبر غالانت أن "وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير عديم المسؤولية ويشكل خطرا على الأمن بينما يقوم رئيس الشاباك رونين بارب واجبه".

وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) قد حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، من اتساع ظاهرة "الإرهاب اليهودي" في الضفة الغربية، ما دفع وزير الأمن القومي إلى الانسحاب غاضباً من اجتماع وزاري.