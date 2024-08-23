"كتائب القسام": أوقعنا قتلى وجرحى بصفوف قوات العدو خلال اشتباكات ضارية معهم في غزة

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلينا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوّات العدو المتوغّلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة، ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم، وهبوط طائرة "يسعور" لإخلائهم".

وكانت قد أفادت مساء أمس، بـ"تفجير عين نفق فُخّخت مسبقًا بعبوة، في قوّة صهيونيّة في منطقة "عبلة" غرب مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، كما استهدفنا مركز قيادة وسيطرة وتحشّد للعدو في محور نتساريم بطائرة "زواري" انتحاريّة".