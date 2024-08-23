زاخاروفا: محاولة النظام الأوكراني ضرب محطة كورسك النووية يجب أن تثير الرد الفوري الحازم

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "محاولة نظام كييف مهاجمة محطة كورسك الكهروذرية بأنها عمل من أعمال الإرهاب النووي ودعت إلى رد أممي فوري وحازم".
وشددت زاخاروفا، على أن "محاولة النظام الأوكراني ضرب المحطة بطائرة انتحارية بدون طيار، يجب أن تثير الرد الفوري الحازم من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ويشار إلى أن نظام كييف، حاول مهاجمة محطة كورسك الكهروذرية في كورشاتوف بطائرة انتحارية بدون طيار.
من جانبه، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عزمه عى زيارة محطة كورسك النووية في القريب العاجل.
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