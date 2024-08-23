"الناتو" يرفع المستوى الأمني لقاعدة جوية في ألمانيا بسبب "تهديد محتمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ف ب

رفع حلف شمال الأطلسي المستوى الأمني في قاعدته الجوية في جيلينكيرشن غربي ألمانيا بسبب "تهديد محتمل"، حسبما أعلنت القاعدة -في بيان على منصة "إكس" اليوم الجمعة-.

وذكرت أن القرار اتخذ "بناء على معلومات لأجهزة الاستخبارات".

وأرسل جميع الموظفين "غير الأساسيين" إلى منازلهم في إجراء احترازي.

وجاء -في البيان- أن "سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى. العمليات مستمرة كما هو مخطط لها".

يأتي هذا الإعلان بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من حادثة في قاعدة عسكرية في مدينة كولونيا المجاورة كانت أغلقت مؤقتا بعد الاشتباه بعملية تخريب في إمدادات المياه.

لكن الجيش الألماني أشار لاحقا إلى أن نتائج الاختبارات أظهرت أن مياه الصنابير غير ملوثة.

وفي واقعة أخرى، حاول شخص دخول قاعدة لحلف الأطلسي في بلدة جلسنكيرشن في غرب ألمانيا الأسبوع الماضي وفق ما أعلن الحلف -في بيان-.

وبعد إغلاقها، رفعت القاعدة التابعة لحلف شمال الأطلسي مستوى التأهب الأمني وأجرت فحوصا روتينية لإمدادات المياه، لكنها أشارت إلى عدم وجود أسباب تدعوها للقلق بشأن الإمدادات.

وألمانيا، الحليف الرئيسي لكييف، في حال تأهب قصوى تحسبا لأي أعمال تخريب وهجمات على المنشآت العسكرية في البلاد منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وفي أبريل أوقف رجلان من أصل ألماني روسي للاشتباه في تجسسهما لمصلحة روسيا والتخطيط لهجمات في ألمانيا بما في ذلك على منشآت تابعة للجيش الأمريكي لتقويض الدعم العسكري لأوكرانيا.