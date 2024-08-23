هاريس تقبل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ف ب

قبلت كامالا هاريس ترشيح الحزب الديمقراطي لها في مؤتمر الحزب في شيكاغو أمس الخميس، ما يجعلها المرشحة الديموقراطية الرسمية لخوض الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

وقالت هاريس -في خطاب أمام حشد من الجماهير- "بالنيابة عن الشعب، بالنيابة عن كل أمريكي، بغض النظر عن الحزب والعرق والجنس... أنا أقبل ترشيحكم".

وأضافت "سأكون الرئيسة التي توحدنا حول أسمى تطلعاتنا".

وتابعت "المستقبل يستحق دائما أن نقاتل من أجله. وهذه هي المعركة التي نخوضها الآن. معركة من أجل مستقبل أمريكا".

وتعهدت كامالا هاريس التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وقالت إنها إذا أصبحت رئيسة للولايات المتحدة فستقف إلى جانب أوكرانيا لكنها لن "تتقرب" أبدا من الديكتاتوريين "خلافا" لخصمها الجمهوري دونالد ترامب.

وفي معرض حديثها عن الحرب في غزة، قالت نائبة الرئيس الأمريكي أمام مؤيديها في مؤتمر الحزب الديموقراطي "حان الوقت الآن للتوصل إلى اتفاق للرهائن واتفاق لوقف إطلاق النار". وفي حديثها عن الغزو الروسي لأوكرانيا، قالت إنها إذا أصبحت رئيسة فإنها ستقف "بقوة مع أوكرانيا وحلفائنا في حلف شمال الأطلسي".

وهاجمت المرشحة الديموقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس منافسها الجمهوري دونالد ترامب أمام المندوبين الديموقراطيين، متهمة إياه بالرغبة في إعادة البلاد "إلى الوراء" من خلال أجندة محافظة جدا.

وقالت "نحن نعلم كيف ستبدو عليه ولاية ثانية لترامب. كل شيء منصوص عليه في مشروع 2025 الذي كتبه أقرب مستشاريه" والهادف إلى "إعادة بلدنا إلى الوراء" وفقا لها.

وتعهدت كامالا هاريس بأن يكون للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، في وقت أسفرت الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة عن عشرات آلاف القتلى.

وقالت نائبة الرئيس "الرئيس (جو) بايدن وأنا نعمل على إنهاء هذه الحرب حتى تكون إسرائيل بأمان، ويتم إطلاق سراح الرهائن، وتنتهي المعاناة في غزة، ويتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير".

ووعدت كامالا هاريس بخلق اقتصاد "يتيح النجاح للجميع".

وقالت هاريس إنها ستخلق اقتصادا "تتاح فيه الفرصة للجميع للمنافسة والنجاح" سواء كانوا يعيشون في "منطقة ريفية أو بلدة صغيرة أو مدينة كبيرة".

ووعدت كامالا هاريس -خلال خطابها في ختام مؤتمر الحزب الديموقراطي- بإصلاح "نظام الهجرة المتعثر" في الولايات المتحدة، متطرقة إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية في الحملة الرئاسية.

وقالت هاريس "أعلم أنه يمكننا الارتقاء إلى مستوى تراثنا الذي نفتخر به كأمة من المهاجرين وإصلاح نظام الهجرة المتعثر لدينا"، واعدة بإقرار مشروع حظي بدعم الحزبين لكنها اتهمت منافسها الجمهوري بإفشاله.