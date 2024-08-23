حزب الله يستهدف قاعدة "ميرون" الجوية الإسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله في بيان أن عناصره استهدفوا اليوم الجمعة، قاعدة "ميرون" الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، ردا على ‏اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.

وقال حزب الله في بيان إن عناصره استهدفوا التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ميرون بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على "غزة" ردا على هجوم حماس على إسرائيل، وإعلان "حزب الله" مساندة "غزة".