العملة التركية انخفضت أمام نظيرتها الأميركية إلى مستوى تاريخي جديد

انخفضت العملة التركية أمام نظيرتها الأميركية، في تعاملات اليوم، إلى مستوى تاريخي جديد، حيث جرى تداولها فوق مستوى 34 ليرة للدولار.

وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.21% إلى 34.0009 ليرة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وقبل أيام قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 50% سنويا.

وشدد المنظم التركي أنه "سيتم الحفاظ على سياسة نقدية متشددة حتى يتم تحقيق انخفاض ملحوظ في التضخم الشهري الأساسي".