أعلن وزير الدّاخليّة التّركيّة علي يرلي قايا، أنّ "بتنسيق مع المديريّة العامّة للمخابرات الأمنيّة وإدارة مكافحة الإرهاب، نفّذت أقسام الشّرطة في المحافظات عمليّات "GÜRZ-9" ضدّ تنظيم "داعش" الإرهابي في أضنة وأفيون قره حصار وأنقرة وباليكسير وبينغول وبولو وهاتاي وإسطنبول وكيركالي وكلس وقونيا وملاطية ومرسين وموغلا وسكاريا وسيفاس وشانلي أورفا".
وأوضح في تصريح، أنّ "فرق الأمن قبضت على 65 مشتبهًا به، خلال العمليّات ضدّ داعش"، مهنّئًا ضبّاط الشّرطة الّذين نفّذوا العمليّات الّتي جرت خلال الأيّام الخمسة الأخيرة. وأكّد أنّ "هذا الكفاح سيتواصل دون توقّف، حتّى تحييد آخر إرهابي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية التركية: توقيف 65 شخصًا في عمليات أمنية ضد "داعش" شملت 17 ولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.