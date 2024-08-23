وزير الداخلية التركية: توقيف 65 شخصًا في عمليات أمنية ضد "داعش" شملت 17 ولاية

​​​​​​أعلن وزير الدّاخليّة التّركيّة علي يرلي قايا، أنّ "بتنسيق مع المديريّة العامّة للمخابرات الأمنيّة وإدارة مكافحة الإرهاب، نفّذت أقسام الشّرطة في المحافظات عمليّات "GÜRZ-9" ضدّ تنظيم "داعش" الإرهابي في أضنة وأفيون قره حصار وأنقرة وباليكسير وبينغول وبولو وهاتاي وإسطنبول وكيركالي وكلس وقونيا وملاطية ومرسين وموغلا وسكاريا وسيفاس وشانلي أورفا".

وأوضح في تصريح، أنّ "فرق الأمن قبضت على 65 مشتبهًا به، خلال العمليّات ضدّ داعش"، مهنّئًا ضبّاط الشّرطة الّذين نفّذوا العمليّات الّتي جرت خلال الأيّام الخمسة الأخيرة. وأكّد أنّ "هذا الكفاح سيتواصل دون توقّف، حتّى تحييد آخر إرهابي".