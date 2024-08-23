القسام: استهدفنا 4 دبابات صهيونية من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 وقذيفة تاندوم بحي تل السلطان غرب رفح

اعلنت كتائب "القسام"، "استهداف 4 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" وقذيفة "تاندوم" قرب مفترق أبو الدقة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع". واشارت الى أن "ظهر أمس، تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة كمال عدوان بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات والاشتباك مع أفرادها من مسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي تل السلطان غرب مدينة رفح".

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