الصين أكبر سوق للروبوتات الصناعية للعام الـ11 على التوالي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال شين قوه بين، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، إن بلاده ظلت أكبر سوق للروبوتات الصناعية في العالم للعام الـ11 على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، عن شين قوله أمس، خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2024 في بكين، إن البيانات تظهر أنه في عام 2023، وصل إنتاج الروبوتات الصناعية في الصين إلى 430 ألف مجموعة، في حين شكلت منشآت الروبوتات المضافة حديثاً في الصين أكثر من نصف السوق العالمية على مدى السنوات الثلاث الماضية، لافتاً إلى أنه بعد عقد من التنمية السريعة، أصبحت الصين داعماً قوياً لنمو صناعة الروبوتات العالمية.

وأضاف أنه على مر السنين، حققت صناعة الروبوتات في الصين تقدماً كبيراً في الابتكار والتطوير، وتم تحقيق اختراقات جديدة في البحث والتطوير لتقنيات الإدراك البيوني والفهم والتخطيط والتحكم. وحتى يوليو 2024، سجلت الصين أكثر من 190 ألف براءة اختراع فعالة تتعلق بالروبوتات، وهو ما يمثل حوالي ثلثي الإجمالي العالمي.

وأوضح أن الصين تعمل على تعميق تنفيذ مبادرة «الروبوت مع التطبيقات»، لتعزيز دمج الروبوتات في مختلف الصناعات، لافتا إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية، ارتفع عدد الروبوتات لكل 10 آلاف عامل في قطاع الصناعات التحويلية في الصين من 49 إلى 470.

وبدأ المؤتمر، الذي يستمر خمسة أيام، في بكين أول أمس الأربعاء بمشاركة 169 شركة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شركات عالمية كبرى. وتعرض الشركات المشاركة أكثر من 600 وحدة من الروبوتات، منها أكثر من 60 وحدة لأول مرة في العالم خلال المؤتمر.