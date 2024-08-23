خارجية اليابان تكشف كواليس اجتماعها مع وزير الخارجية المصري في طوكيو

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت السيدة كاميكاوا يوكو، وزيرة خارجية اليابان،اليوم الجمعة، اجتماعًا لمدة 25 دقيقة تقريبًا، مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمغتربين بجمهورية مصر العربية، الذي يزور اليابان لحضور الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد).

ملخص اجتماع وزيرة خارجية اليابان مع نظيرها المصري

في البداية، رحبت الوزيرة كاميكاوا بتولي الوزير عبد العاطي منصبه كوزير للخارجية وزيارته إلى اليابان.

بيان خارجية اليابان عن إجتماعها مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي



وقام الجانبان بجرد التعاون الاقتصادي بين اليابان ومصر حتى هذا العام الذي يصادف الذكرى السبعين للتعاون التنموي الثنائي، واستعرضا التقدم المحرز في تنمية الموارد البشرية الصناعية والعلمية والتكنولوجية في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكة اليابانية المصرية، واتفقا على مواصلة تعميق التعاون في مختلف المجالات.



وأكد الجانبان أهمية مواصلة تطوير العلاقات اليابانية المصرية، بما في ذلك في الفترة التي تسبق مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا في عام 2025.



وأكدت الوزيرة كاميكاوا أن اليابان تدعم الجهود التي تبذلها مصر فيما يتعلق بالوضع المحيط بغزة، والحاجة إلى تشجيع جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والالتزام بالمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.



وعلاوة على ذلك، تبادل الجانبان أيضًا وجهات النظر حول التعاون على الساحة الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط والتعامل مع كوريا الشمالية بما في ذلك قضية الاختطاف.