غارة إسرائيلية تستهدف سيارة ومنزلًا في عيتا الجبل اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين منزلا وسيارة في عيتا الجبل في لبنان، معلومات عن وقوع قتلى ومصابين.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

السيارة المستهدفة

منطقة الغارة

إسرائيل تكشف كواليس الهجمات على غزة خلال 24 ساعة

في وقت سابق، كشف جيش إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، عن سلسلة الانتهاكات التي ما زال يشنها تجاه الفلسطينين في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أدرعي يكشف هجمات إسرائيل على قطاع غزة

وقال أفيخاي أدرعي متحدث جيش إسرائيل في تغريدة عبر منصة X: “قوات جيش الدفاع في قطاع غزة قضت على العشرات وهاجمت نحو 30 هدفًا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية. من بين الأهداف التي تم تدميرها، موقع لإطلاق الصواريخ تم منه إطلاق النار على قواتنا”.



