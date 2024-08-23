شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة: توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى تفعيل للعدالة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحياة السياسية أمام لحظة تاريخية في تاريخ الدولة المصرية، بعد حوار وطني استمر لعامين تمكن من الخروج بأهم مخرج يتعلق بملف جدلي هو "الحبس الاحتياطي"، وهو الملف الذي يمس حياة كل مواطن.

وأضاف "عبدالعزيز"، أن سرعة استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني تمهد الطريق نحو ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة، التى تتمتع بتحقيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعد أكثر نقطة نجاح بالنسبة للحوار، وهي نجاح كل من راهن على أن الحوار الوطني كان جادًا، وأن الرئيس السيسي كان حريصًا على الحالة السياسية المصرية وتنميتها بشكل كبير، مشددًا على أننا أمام نضج سياسي كبير.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.