شكرا لقرائتكم خبر عن "التحالف الوطنى" يزور معرض تنمية الأسرة المصرية بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

زارت السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي معرض تنمية الأسرة المصرية، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة.

وتفقدت رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي معرض تنمية الأسرة المصرية الذي يقام بمنطقة أرض المعارض بمهرجان العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، بمشاركة 90 عارضاً وعارضة من الأسر المنتجة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب مشاركة رائدات الأعمال بالمجلس القومي للمرأة بهدف توفير فرص تسويقية لمشروعاتهن الحرفية.

وحرصت السفيرة نبيلة مكرم على الإطلاع على منتجات العارضين المشاركين بالمعرض، فضلا عن تفقدها الأنشطة المنفذة داخل المعرض، مشيدة بما رأته داخل المعرض من منتجات حرفية متنوعة، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة وتناغمها، فالمعرض يقدم صورة متكاملة من الأنشطة التي تحث على التمكين الاقتصادي والمشاركة الفعالة والإيجابية للمرأة، كما أنه ينقل ثقافة العمل والتنمية بين الأجيال المختلفة.

ويضم المعرض العديد من مبدعي المنتجات الحرفية اليدوية التراثية من كافة أنحاء الجمهورية، حيث يقدمون منتجات الخزف والصدف وخشب السرسوع، وخشب جذوع الشجر، ومنتجات أخميم، والكروشيه، والمفروشات بأنواعها، والإكسسوارات، والأحجار والنحاس، ولوحات خشبية، ومنتجات غذائية ومخبوزات، كما يضم إبداعات محافظات أسوان وسيوة وسيناء من ملابس تراثية وعبايات وتوابل ومنتجات غذائية ومخبوزات.

ويضم جناحاً خاصاً بأنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وصندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة، والهلال الأحمر المصري، ومشروعات برنامج "مستورة" لبنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى جناح خاص بمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، والتعريف بالخط المختصر 15115 لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات التابع للمجلس القومي للمرأة.

ويتضمن المعرض جناحاً خاصًا بمبادرة "نورة" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة وتشرف برعاية السيدة الأولي انتصار السيسى، حرم السيد رئيس الجمهورية، مع جناح خاص ببرنامج الشمول المالي يتضمن أنشطة للتعريف ببرنامج الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، فضلا عن منطقة ألعاب للأطفال.

ويشهد المعرض منذ انطلاقه العديد من الزيارات للسادة الوزراء وسفراء الدول الأجنبية في مصر وكبار الشخصيات العامة التي حرصت على متابعة معروضات المعرض خلال متابعتها لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة.