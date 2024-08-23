ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا جريحًا من التّابعيّة السّوريّة إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية، أُصيب جرّاء تعرّضه لحادث سير وقع بين "فان" مخصّص لنقل البضائع ودرّاجة ناريّة، على طريق عام زوق مصبح- كسروان".

كانت هذه تفاصيل خبر جريح جراء حادث سير بين "فان" ودراجة نارية على طريق عام زوق مصبح- كسروان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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