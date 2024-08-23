بو حبيب هنّأ نظيره الايراني على توليه منصبه الجديد: نتطلع للتعاون لخدمة مصالح البلدين

هنأ وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني عباس عراقجي، "على توليه منصبه الجديد"، متمنيا له "النجاح في مهامه".

وعبّر بو حبيب عن "تطلعه للتعاون مع عراقجي لخدمة مصالح البلدين".

بدوره، اعرب عراقجي عن "تطلعه لأن يكون التعاون جيدا لتحقيق مصالح البلدين والشعبين اللبناني والايراني، ومصالح دول المنطقة"، مؤكدا أنه "سيزور لبنان بالتأكيد". كما يتطلع أيضا للقاء بوحبيب في طهران في أقرب وقت ممكن.