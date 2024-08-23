هنأ وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني عباس عراقجي، "على توليه منصبه الجديد"، متمنيا له "النجاح في مهامه".
وعبّر بو حبيب عن "تطلعه للتعاون مع عراقجي لخدمة مصالح البلدين".
بدوره، اعرب عراقجي عن "تطلعه لأن يكون التعاون جيدا لتحقيق مصالح البلدين والشعبين اللبناني والايراني، ومصالح دول المنطقة"، مؤكدا أنه "سيزور لبنان بالتأكيد". كما يتطلع أيضا للقاء بوحبيب في طهران في أقرب وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر بو حبيب هنّأ نظيره الايراني على توليه منصبه الجديد: نتطلع للتعاون لخدمة مصالح البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.