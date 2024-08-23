مركز عمليات طوارئ الصحة: 3 شهداء نتيجة الغارة الإسرائيلية على بلدة طيرحرفا

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، "استشهاد ثلاثة أشخاص، نتيجة غارة العدو الإسرائيلي هذا الصّباح على بلدة ​طيرحرفا​".

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