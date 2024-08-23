"لا نرغب بتوسيع دائرة الحرب".. إيران تكشف موقفها بشأن الرد على اغتيال هنية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده لا ترغب بتوسيع دائرة الحرب والتصعيد في المنطقة، لكنها لن تتراجع عن حقها في الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية على أراضيها.

وأضاف وزير الخارجية، أن اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لهنية بطهران انتهاك لأمننا وسيادتنا ونؤكد حقنا بمعاقبة المعتدي.

كان مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أفاد بأن المؤشرات الأولية تشير إلى أن المحادثات بشأن غزة في القاهرة بناءة.

وأضاف كيربي، أن التقارير الصحفية عن قرب انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة غير دقيقة، مشددا على أنه تم إحراز تقدم، مضيفا "نحتاج من الجانبين العمل على التنفيذ".

وحول الرد الإيراني المنتظر على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في طهران، قال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض إن بلاده تواصل مراقبة إيران ولا تتعامل مع شيء على أنه أمر مسلم به.

وأردف أن واشنطن تعتقد أن إيران لا تزال مستعدة لعمل شيء إذا قررت ذلك، بحسب تعبيره.