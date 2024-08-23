"عربية خبطته وهو بيوزع دعوات فرحه".. وفاة شاب فى أسوان قبل زفافه بساعات



محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

حالة من الفرح والسعادة كانت تملأ أرجاء قرية الحبارى بمركز ادفو يوم الأربعاء الماضي، ابتهاجا بتحديد اليوم الجمعة موعدًا لحفل زفاف "عمرو" أحد أبناء القرية وابن شيخهم عبد الناصر حسين وكيل معهد الصعايده الإعدادى الأزهرى، ولكن القدر لم يمهل العريس لإتمام مراسم الزفاف وتوفى أمس في حادث مروري أثناء توزيعه دعوات الفرح وتحول العرس إلى مأتم وتحولت شوارع ومنازل القرية إلى سرادق عزاء.

وقال محمد حسن أحد أصدقاء عمرو ، إنه كان محبا للجميع، وعلى الرغم من انشغاله بتجهيزات الفرح صمم أن يقوم بنفسه بتسليم دعوات الفرح للمعازيم، واتصل بصديق عمره شهاب ناجح ليرافقه بدراجته النارية لتوزيع الدعوات على المعازيم، وفي الطريق اصطداما بسيارة أجرة وتوفي العريس وصديقه فى الحال، وكانت صدمة لنا ولكل أبناء القرية والقرى المجاورة.

وكان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة نارية "موتوسيكل" على الطريق الزراعي بمدخل قرية الشيخ مصطفى بالقرب من كمين إدفو شمال المحافظة، وأسفر عن وفاة شابين هما: "صلاح ناجح عطيتو، 22 سنة، مقيم قرية ساحل الخولى بمركز إدفو، وعمرو عبد الناصر حسنين، 21 سنة، مقيم قرية الحبارى بمركز إدفو".

وجرى نقل جثة الشابين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

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