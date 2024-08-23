مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الجمعة، بينما أصيب 5 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط".

استقبل مستشفى السلام بورسعيد 5 مصابين هم: روان طارق محمد قاسم 26 عامًا، مصابة بجرح في الكوع الأيسر، ونوران طارق محمد قاسم 23 عاما، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، وحنين تامر عبد الفتاح محمد السيد 22 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، وكريم تامر عبد الفتاح محمد السيد 23 عاما، آلام شديدة بالفخذ الأيسر، وطارق محمد قاسم 60 عاما، جرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

ولقي علاء يونس أحمد عقل 24 عاما، مصرعه إثر الحادث، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.