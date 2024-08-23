"بقى كوم تراب".. لحظات الرعب في انهيار منزل بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لحظات عصيبة عاشها أهالي شارع زغلول بالجيزة إثر انهيار منزل غير مأهول بالسكان، اليوم الجمعة.

مأمور قسم الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود استغاثة من أهالي حارة محرم سعد المتفرعة من شارع المحطة: "إلحقونا في بيت وقع وبقى كوم تراب".

مدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي وجه بسرعة الانتقال لموقع الحادث بالتنسيق مع حي الجنوب ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط التابعة للمحافظة والأجهزة المعنية.

المعاينة المبدئية التي أجراه العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب بينت انهيار منزل رقم 7 قديم غير مأهول بالسكان مكون من أرضي ودور أول علوي مُشيد بالطوب الحجري وأسقف خشبية.

العقار انهار بالكامل دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وفرض رجال الإنقاذ البري طوقًا أمنيًا بمحيط العقار المنكوب.