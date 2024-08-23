غدًا.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 (دور ثان) لقرابة 100 ألف طالب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تنطلق غدًا السبت، أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني (الملاحق).

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الذين رسبوا في مادة أو مادتين امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة داخل اللجان، على أن يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 (علمي وأدبي) بـ امتحان اللغة العربية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

امتحان اللغة العربية 3 ثانوي دور ثاني: يوم السبت 24 أغسطس 2024.

امتحان التربية الدينية 3 ثانوي دور ثاني: يوم 24 أغسطس 2024.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية 3 ثانوي دور ثاني: يوم الأحد 25 أغسطس 2024.

امتحان التربية الوطنية 3 ثانوي دور ثاني: يوم الأحد 25 أغسطس 2024.

امتحان اللغة الأجنبية الأولى للصف الثالث الثانوي دور ثاني: يوم الإثنين 26 أغسطس 2024.

امتحان الاقتصاد والإحصاء للصف الثالث الثانوي دور ثاني: يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024.

امتحان الفيزياء دور ثاني ثانوية عامة: يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024.

امتحان التاريخ دور ثاني ثانوية عامة: يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024.

امتحان الجبر والهندسة الفراغية دور ثاني ثانوية عامة: يوم الخميس 29 أغسطس 2024.

امتحان الكيمياء دور ثاني للثانوية العامة: يوم السبت 31 أغسطس 2024.

امتحان الديناميكا الدور الثاني للثانوية العامة: يوم الأحد 1 سبتمبر 2024.

امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة الدور الثاني: يوم الإثنين 2 سبتمبر 2024.

امتحان الأحياء الدور الثاني للثانوية العامة: يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.

امتحان الفلسفة والمنطق الدور الثاني للثانوية العامة: يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.

امتحان الاستاتيكا الدور الثاني للثانوية العامة: يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.