انطلاق احتفالية الوفد لإحياء ذكرى زعمائه بضريح سعد زغلول

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل احتفالية حزب الوفد، بضريح سعد زغلول بمشاركة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، وكل من الدكتور أيمن محسب، والدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، وعدد من الوفديين للذين حرصوا على المشاركة فى فعاليات اليوم.

ويحيى حزب الوفد اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس، ذكرى رحيل زعماء الوفد التاريخيين سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، التى تتزامن مع تاريخ 23 أغسطس من كل عام، وذلك للتذكير بمواقفهم الوطنية الكبيرة ومسيرتهم التى أسست لهذا الحزب العريق وكانت جزءً هام من تاريخ مصر.

ومن جانبه قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد وليد ثورة 1919، التى كانت ثورة شعبية وسلمية نجحت فى استرداد حرية المصريين ويحب الحماية البريطانية على مصر، فقد أجبرت الاحتلال البريطانى عن رفع الحماية والاعتراف باستقلال مصر، بعد احتلال فرض علينا على مدار عقود ونال من حرية المصريين.

وردد الحاضرون هتافات عديدة :"وفديين وفددين، وآخر عاش الوفد ضمير الأمة، أدى الوفد وأدى رجاله".



احتفالية الوفد لإحياء ذكرى زعمائه بضريح سعد زغلول



جانب من احتفالية الوفد لإحياء ذكرى زعمائه بضريح سعد زغلول