شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مؤسسات الدولة حريصة على سرعة خروج قانون الإجراءات الجنائية للنور والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة حريصة على خروج عدد من التشريعات للنور في بداية دور الانعقاد المقبل، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ذلك التشريع الذى يحظى باهتمام كبير من قبل مختلف الأحزاب والقوى السياسية.

وأوضح "هندي" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بمثابة انعكاسٍ واضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد اهتمام القيادة السياسية بإقرار نظام قضائي عادل ودعم الحقوق والحريات في إطار ما يضمن أمن واستقرار البلاد، وذلك من أجل مجتمع أكثر عدالة وأمن واستقرار، وذلك من خلال التوازن الدقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى، لافتا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي يؤرق كثيرا من المتقاضين.

وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن الحبس الاحتياطي وكان موضع اهتمام لكل أصحاب حقوق الإنسان سواء في الداخل والخارج، وجرى إدخال عدة تعديلات بالقانون، منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإقرار تعويض للحبس الاحتياطي، ونوقش الأمر بالحوار الوطني وتم إصدار عدة توصيات وأحيلت إلى الحكومة ومجلس النواب للعمل بها في مشروع القانون، والحكومة أعلنت أن التشريع سيكون على رأس حزمة من التشريعات المرسلة لمجلس النواب في مستهل دور الانعقاد ومن ثم هناك حرص وتناغم بين كل مؤسسات الدولة لخروج القانون للنور.