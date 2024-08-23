شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: نؤيد كل قرارات القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب يؤيد كافة التدابير والإجراءات التى تتخذها القيادة السياسية فى سبيل حماية الأمن القومى المصرى والحدود المصرية، فى ظل المخاطر المحيطة بنا فى الوضع الراهن، مؤكدا أننا ليس فى معزل عن مايحدث حولنا، والأزمات السياسية والعسكرية على الصعيد الإقليمى، التى اندلعت مؤخرا فى بلدان الجوار وألقت بظلالها على الشأن المصرى المحلى.

وأوضح رئيس حزب الوفد، خلال احتفالية الحزب اليوم الجمعة، لإحياء ذكرى رموزه الثلاثة كل من الزعيم سعد زغلول، فؤاد سراج الدين مصطفى النحاس، أن مصر هى بوابة الشرق الأوسط، متابعا :"لذا فنحن مؤيدون كل خطوات مصر وتحركات الدبلوماسية المصرية الخارجية من أجل الحفاظ على الوطن وكل شبر فى أراضيه، موجها الشكر للقوات المسلحة وأبطالها ورجالها فى دحض كافة المؤمرات التى تنال من أمننا القومي".

جاء ذلك على هامش احتفالية حزب الوفد، مساء اليوم الجمعة، بضريح سعد زغلول بمشاركة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، وكل من الدكتور أيمن محسب، والدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، وعدد من الوفديين للذين حرصوا على المشاركة فى فعاليات اليوم.

يحيى حزب الوفد اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس، ذكرى رحيل زعماء الوفد التاريخيين سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، التى تتزامن مع تاريخ 23 أغسطس من كل عام، وذلك للتذكير بمواقفهم الوطنية الكبيرة ومسيرتهم التى أسست لهذا الحزب العريق وكانت جزءً هام من تاريخ مصر.

وردد الحاضرون هتافات عديدة: "وفديين وفديين، عاش الوفد ضمير الأمة، أدى الوفد وأدى رجاله"