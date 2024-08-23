البيت الأبيض: التعليق على المحادثات يعرض جهود إبرام اتفاق للخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقل موقع أكسيوس عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قوله، إن من يعلق على المحادثات يعرض جهود إبرام اتفاق للخطر.

وتابع متحدث البيت الأبيض، أن موقفنا واضح وحازم بأن شروط الاتفاق يجب تنفيذها بالكامل.

كان مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أفاد بأن المؤشرات الأولية تشير إلى أن المحادثات بشأن غزة في القاهرة بناءة.

وأضاف كيربي، أن التقارير الصحفية عن قرب انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة غير دقيقة، مشددا على أنه تم إحراز تقدم، مضيفا "نحتاج من الجانبين العمل على التنفيذ".

وحول الرد الإيراني المنتظر على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في طهران، قال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض إن بلاده تواصل مراقبة إيران ولا تتعامل مع شيء على أنه أمر مسلم به.

وأردف أن واشنطن تعتقد أن إيران لا تزال مستعدة لعمل شيء إذا قررت ذلك، بحسب تعبيره.