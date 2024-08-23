مباحث أكتوبر تكشف حقيقة العثور على جثة أجنبي داخل شقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة حقيقة العثور على جثة أجنبي داخل مسكنه بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الجمعة.

تحريات العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر بينت أن نرويجيا يدعى "قاسم.م." سقط مغشيًا عليه داخل منزله بالحي الثاني إلا أنه على قيد الحياة.

سرعة استجابة الشرطة كتبت له النجاة، وتم نقله إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وتحرر محض بالواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وجه بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها وإعداد تقرير واف.