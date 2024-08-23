بالصور.. إطلاق شعلة النسخة 57 من بطولة الجمهورية للشركات من أمام معبد الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أطلق المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، شعلة النسخة 57 من بطولة الجمهورية للشركات من أمام معبد الأقصر، وذلك في حضور نخبة من قيادات المحافظة ووزارة الشباب والرياضة.

وجاء فى مقدمة الحاضرين الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة، والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد الرياضي العام للشركات، والدكتور أحمد إسماعيل النائب الأول لرئيس الاتحاد، والوزير المفوض فيصل غسان مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية، والدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمود عبد العزيز مدير إدارة الاتحادات النوعية، والإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، والفنان سامح الصريطي، والدكتور عماد البناني رئيس اتحاد الرياضة للجميع وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والنوعية والعربية.

وبدأت احتفالية الشعلة التي تواكب احتفال الأقصر بحصولها على لقب عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام ٢٠٢٤ ، بإطلاق أسراب من الحمام الزاجل، وبعدها ألقى رئيس الاتحاد كلمة رحب فيها بالحضور ووجه الشكر لرئيس الوزراء على رعايته حفل إطلاق الشعله، كما وجه الشكر لوزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر على دعمهما الكبير لانجاح الحفل.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التحية للحضور والشكر لمحافظ الأقصر على ما قدمه من دعم لإنجاح فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية وحفل إطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات.

وبعدها حمل ضيفا الشرف البطلين الأولمبيين سارة سمير صاحبة فضية الأثقال، ومحمد السيد صاحب برونزية السلاح في أولمبياد باريس، الشعلة وقدماها إلى المحافظ الذي سلمها إلى العدائين الذين انطلقوا بها إلى بورسعيد حيث مقر البطولة التي ستنطلق يوم ٣١ أغسطس الجاري وتستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل.