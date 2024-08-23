أمطار رعدية وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت.

وتوقعت الأرصاد أن يسود السبت، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا السبت تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن الأحوال الجوية تشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وحذرت "الأرصاد"، من فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من "حلايب - شلاتين - أبو سمبل"، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على بعض الطرق.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:-