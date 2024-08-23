يسرائيل هيوم: سقوط صاروخ اعتراضي بالخطأ داخل اسرائيل اثناء اعتراض صواريخ من لبنان

اشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" الى سقوط صاروخ اعتراضي بالخطأ داخل اسرائيل اثناء اعتراض صواريخ من لبنان. وفي السياق، نقلت القناة 12 عن الجيش الاسرائيلي الى اطلاق أكثر من 100 صاروخ منذ الصباح من لبنان على اسرائيل.

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