حركة "أنصار الله" نشرت مشاهد من إحراق السفينة اليونانية "سونيون" في البحر الأحمر

نشر الإعلام الحربي في القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، مشاهد قيام القوات البحرية اليمنية بإحراق السفينة اليونانية SOUNION التيوما زالت متواجدة في البحر الأحمر، والتي "قامت الشركة المالكة لها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فسلطين المحتلة"، وفق بيان من القوات المسلحة اليمنية.

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