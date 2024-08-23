إعلام إسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي ثانٍ في غزة واليوم هو الأقسى على الجيش منذ فترة طويلة

أفادت موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي، عن متل جندي إسرائيلي ثان في قطاع غزة مساء اليوم، في وقت تستمر فيه الفصائل الفلسطينية تنفيذ عملياتها العسكرية ضد القوات الإسرائيلية في القطاع.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ "اليوم هو الأقسى على الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فترة طويلة"، كاشفًا عن "هبوط طائرة إجلاء عسكرية قادمة من قطاع غزة قبل قليل في مستشفى بلينسون الإسرائيلي".

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن "مقتل جندي وإصابة 12 جراح 4 منهم خطرة بانفجار عبوة في حي الزيتون بمدينة غزة".

في السياق، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بيان، بمقتل جندي وإصابة 4 بجروح خطرة في معارك وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن "إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأقرّ الجيش الإسرائيلي، في بيان، بمقتل 695 جنديًا وضابطًا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وإصابة 645 آخرين بجروح خطيرة.

إلى ذلك، كشفت موضحة أنّ منذ بداية الحرب أُصيب 4,357 جنديًا وضابطًا منهم 2,232 خلال العملية البرية في قطاع غزة، وذكرت أنّ "185 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات من بينهم 21 جراحهم خطيرة".

وحول إصابات اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ "5 مروحيات حطت في مستشفيات إسرائيلية تحمل جنودا أصيبوا خلال معارك في قطاع غزة".