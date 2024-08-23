نقلت وكالة الأنباء السورية- سانا عن مصدر عسكري، إعلانه أنّ "العدو الإسرائيلي شنّ عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية".

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء السورية: إصابة 7 مدنيين في عدوان إسرائيلي على عدد من المواقع في المنطقة الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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