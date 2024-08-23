وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداء صارخا للدول الحليفة اليوم الجمعة، قائلا إن كييف بحاجة إلى أسلحة تصلها في الوقت المناسب، وليس الوعود.
واوضح زيلينسكي في خطابه التلفزيوني المعتاد، "تسليم الأسلحة في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية الآن. تم الإعلان عن بعض الحزم والتصويت عليها، لكنها لم تُسلم إلى أوكرانيا بعد. القتال على الجبهة بالقذائف والمعدات، وليس بكلمات على غرار ’غدا’ أو ’قريبا’".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الاوكراني: كييف بحاجة إلى أسلحة تصلها في الوقت المناسب وليس الوعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.