روبرت كينيدي أعلن انسحابه من سباق الرئاسة الأميركية وتأييده لدونالد ترامب

أعلن المرشح الأميركي المستقل روبرت كينيدي انسحابه من سباق الرئاسة وتأييده للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وفي وقت سابق، قالت نيكول شاناهان، المرشحة لمنصب نائب الرئيس في حملة روبرت إف. كنييدي الابن إن المرشح المستقل في انتخابات الرئاسة الأميريكية يفكر في إنهاء حملته من أجل الانضمام إلى منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
وسعى كينيدي في بادئ الأمر إلى منافسة الرئيس الأميركي جو بايدن للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي قبل أن يقرر الترشح مستقلا.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إبسوس هذا الشهر حصول كنيدي على أربعة بالمئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع.
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