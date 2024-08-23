"سي إن إن" عن مسؤول أميركي: الجيش الإسرائيلي يرغب في وقف إطلاق النار في غزة الآن

نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول أميركي رفيع، قوله إن "الجيش الإسرائيلي يرغب في وقف إطلاق النار في غزة الآن".

في 16 آب الحالي، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين، قولهم إنّ "عمليات الجيش الإسرائيلي بشكل عام انتهت في غزة".

وكشف المسؤولون الإسرائيليون أنّ "المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة الأسرى".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ "اليوم هو الأقسى على الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فترة طويلة"، حيث كشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن "مقتل جندي وإصابة 12 جراح 4 منهم خطرة بانفجار عبوة في حي الزيتون بمدينة غزة"، في وقت تستمر فيه الفصائل الفلسطينية تنفيذ عملياتها العسكرية ضد القوات الإسرائيلية في القطاع.