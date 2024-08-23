مقتل قائد سابق لتنظيم «حراس الدين» أبو عبد الرحمن المكي في ريف إدلب بقصف اميركي

قُتل قائد المجلس الشرعي السابق لدى تنظيم “حراس الدين” أبو عبد الرحمن المكي، إثر استهدافه، أمس الجمعة، من قبل طيران مسيّر ترجح تبعيته لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، في ريف إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد “المرصد” المتخصص في رصد التحركات العسكرية، شمال سوريا، عبر معرفاته الرسمية، أن طائرة مسيرة تابعة للتحالف الذي تقوده أمريكا من طراز إ كيو 9، استهدفت بصواريخ من نوع “هيل فاير” دارجة نارية يقودها قائد المجلس الشرعي السابق على طريق البارة- إحسم، وأدت إلى مقتله، وذلك بعد يوم من رصد طائرة من الطراز نفسه كانت تحلق في أجواء مدينة إدلب ومحيطها.

وكان “المهاجر السعودي أبوعبد الرحمن مكي سابقاً تنقل بين عدة فصائل” كما قاد “لواء جند الملاحم” ضمن “جبهة النصرة” التي انشق عنها لاحقاً، والتحق بتنظيم حراس الدين.