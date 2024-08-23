رويترز: المدعي العام للمحكمة الجنائية طلب اتخاذ قرار عاجل بشأن مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت

أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن ملفات للمحكمة الجنائية الدولية، بأن "المدعي العام للمحكمة كريم خان يؤكد أن المحكمة لديها اختصاص للتحقيق مع المواطنين الإسرائيليين"، وذلك في إطار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة منذ 7 تشرين الأول.

وبحسب ما نقلت الوكالة عن ملفات المحكمة الجنائية، فإن "المدعي العام خان طلب اتخاذ قرار عاجل بشأن مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت"، بشأن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وسبق أن قررت المحكمة الجنائية الدولية تأجيل إصدار مذكرتي اعتقال لنتانياهو ويوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، لمنح فرصة لمزيد من الآراء القانونية، وفق ما ذكرت.

وقالت المحكمة إن الخطوة جاءت بعد طلب أكثر من 60 دولة ومنظمة تأجيل صدور القرار لعرض اعتراضاتها بشأن طلب الاعتقال.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قدّم في شهر أيار الماضي، طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب بغزة، بحق نتانياهو وغالانت.