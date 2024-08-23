يائير لابيد : حكومة بنيامين نتنياهو "كارثية" و"أعداؤنا يضحكون علينا"

الشارقة - اميمة ياسر - قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن حكومة بنيامين نتنياهو "كارثية" و"أعداؤنا يضحكون علينا".

ونشر لابيد تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الجمعة، تعليقا على الخلافات الدائرة والعلنية بين وزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

أوضح لابيد أنه "لا يوجد ضرر أكبر لأمننا القومي وقوة ردعنا أكثر من حكومة الكوارث، ونتنياهو يرى ذلك ولا يفعل شيئا لأنه لم يعد لديه أي روح".

ولم يكتف زعيم المعارضة الإسرائيلي بذلك، بل أضاف أن "أعداءنا يرون ذلك ويضحكون"، على حد قوله، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وجاءت تصريحات لابيد ردا على اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنه عديم المسئولية ويشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي.

وحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية، وصف غالانت بن غفير، أنه غير مسئول، لافتا إلى أن خروجه غاضبا من جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون الأمنية والسياسية "الكابينيت" يعرض بلاده للخطر.

وقال جالانت إن تصرفات بن غفير تخلق انقساما داخليا، مشيرا إلى أن كلا من رئيس جهاز الشاباك ورجاله يقومون بواجباتهم، محذرا من العواقب الوخيمة لأفعاله.