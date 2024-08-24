الهند: مستعدون لدعم جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس، أن بلاده مستعدة لتقديم مساهمات استباقية في جهود السلام بأوكرانيا، ووعد بتقديم مساعدات إنسانية كبيرة لكييف.

ووصل مودي إلى كييف، أمس، في زيارة تاريخية إلى أوكرانيا حيث سيجري محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي يتوقع أن يدفع خلالها باتجاه حل لإنهاء الأزمة مع روسيا.

أضاف مودي: «مستعد شخصياً للعب أي دور كصديق للمساعدة في إحلال السلام»، مشيراً إلى أن الحرب مدمرة بشكل خاص للأطفال الصغار»، وتابع: «قلبي مع عائلات الأطفال الذين فقدوا حياتهم».

وأكد مودي إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه «إن كنا بقينا، بقناعة كبرى، بعيداً عن الحرب فهذا لا يعني أننا كنا غير مبالين»، مشيراً خلال هذه الزيارة التاريخية إلى أوكرانيا «لم نكن محايدين منذ اليوم الأول، لقد اتخذنا موقفاً ونحن نؤيد بقوة السلام».

وقال مودي قبيل الزيارة «لا يمكن حل أي مشكلة في ساحة المعركة»، مضيفاً أن الهند تدعم «الحوار والدبلوماسية لإرساء السلام والاستقرار في أقرب وقت».

وقال مودي إنه يعتزم أن يناقش مع زيلينسكي «آفاق التوصل إلى حل سلمي للنزاع الدائر في أوكرانيا»، وكذلك «تعميق الصداقة بين الهند وأوكرانيا». وزار مودي بولندا الخميس الماضي قبل التوجه إلى أوكرانيا.

مودي الذي تقيم بلاده تقليدياً علاقات ممتازة مع موسكو، هو أول رئيس للحكومة الهندية يزور أوكرانيا. فيما تتواصل الأزمة في أوكرانيا بدون ظهور أي تسوية في الأفق، وعد رئيس الوزراء الهندي بتقديم مساعدة لهذا البلد.

وأبلغ مضيفه أنه مهما كانت المساعدة المطلوبة من الناحية الإنسانية، فان الهند ستقف دائماً إلى جانبكم وستبذل قصارى جهدها لدعمكم. وبدأ مودي زيارته إلى كييف بمرافقة زيلينسكي إلى معرض مخصص للأطفال الذين قتلوا في الحرب. ووضع مودي دمية دب في الموقع. وقام مودي أيضاً بزيارة النصب التذكاري الذي يضم تمثالاً لزعيم المقاومة الهندية المناهض للاستعمار المهاتما غاندي في العاصمة الأوكرانية.

وقال «أدركت أن أول ضحايا الحرب هم في الواقع أطفال أبرياء، وهذا أمر مفجع حقاً».

وتحاول الهند الحفاظ على توازن دقيق بين روسيا التي أقامت معها علاقات قوية، والدول الغربية التي تسعى إلى التقارب معها.

وتجنب رئيس الوزراء الهندي الإدانة الصريحة للنزاع الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022، وامتنعت الهند دائماً عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة التي قد تكون معادية لموسكو.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وقف إطلاق النار وإجراء محادثات لن يكونا ممكنين إلا إذا تنازلت كييف عن المناطق التي تطالب روسيا بضمها وتخلت عن رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهما شرطان غير مقبولين بالنسبة لأوكرانيا وحلفائها الغربيين.