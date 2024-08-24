"تحولت إلى فحم".. مشاهد إحراق الحوثيين سفينة يونانية في البحر الأحمر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نشرت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين"، مشاهد لإحراق السفينة اليونانية SOUNION في البحر الأحمر.

وقالت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين"، إن الشركة المالكة للسفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، ما أدى إلى استهدافها.

وأضافت في بيان لها الجمعة: "نشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهد لإحراق القوات البحرية اليمنية السفينة اليونانية SOUNION في البحر الأحمر والتي قامت الشركة المالكة لها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك في إطار دعم اليمن لقطاع غزة وشعبه ومقاومته أمام العدوان الصهيوني والحصار المفروض عليها من قبل العدو الاسرائيلي".