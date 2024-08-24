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مات فيها شاب.. تفاصيل "خناقة شوارع" في كرداسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل شخص إثر نشوب مشاجرة في كرداسة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، والاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمين في الجريمة، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان؛ للتعرف على هويية الجناة.

وكشفت التحقيقات، أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة على إثرها سقط الشاب مصابا بطعنات في أنحاء جسده.

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة كرداسة، من مسؤال غرفة عمليات النجدة، بسقوط قتيل إثر مشاجرة بينه وبين آخرين بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أن الجثة لشاب مصاب بعدة طعنات إثر تطور مشاجرة بينه وبين آخرين.

وتكثف المباحث من جهودها لضبط الجناة المتسببين في الحادث، وتم نقل جثمان المُتوفى إلى المستشفى وإيداعها ثلاجة حفظ الموتى.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بقرارها المتقدم.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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