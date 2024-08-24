"خلص عليها علشان 5 آلاف جنيه".. ضبط شاب متهم بقتل جدته الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، فى ضبط المتهم بقتل مسنة بقرية الروضة بعد 4 أيام من اكتشاف جثمانها داخل بدروم منزلها، ليتبين قيام حفيدها "نجل ابنتها" فرد أمن بالتخلص منها بعد ما رأته يسرق مبلغا ماليا قدره 5 آلاف جنيه من داخل مسكنها.

البداية كانت فى 19 أغسطس بتلقى اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بوصول بلاغ من أهالي قرية الروضة، بالعثور على سيدة مكبلة وملقاة في بدروم إحدى المنازل.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع " ليلي عطية، 68 عاما، ومقيمة قرية الروضة، مكبله بالحبال وبها آثار خنق وتعدي وعلامات تشير الى سرقة .

كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الواقعة للمعاينة، وجرى نقل جثمان السيدة إلي مشرحة المستشفي الدولي.

وكلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية للوصول إلى مرتكبي الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى قيام حفيد المجني عليها "نجل ابنتها"، ويدعى "أحمد .ص" 28 عاما، فرد أمن، بالتخلص من جدته وذلك بعدما تسلل إلى مسكنها لسرقة 5 آلاف جنيه من داخل السكن، وحينما رأته أجهز عليها وكتم انفاسها وتخلص منها وألقى جثتها داخل بدروم المسكن وأغلق عليها بواسطة قفل حديدي ثم فر هاربا.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم ومواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.