محافظ أسيوط يكشف موعد الانتهاء من إصلاح كسر خط صرف منطقة المجذوب

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، للمرة الثالثة أعمال إصلاح كسر خط طرد محطة البركة للصرف الصحي بقطر 800 مم في منطقة ميدان المجذوب بمدينة أسيوط.

وأكد المحافظ أنه سيتم الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن قطع مياه الشرب عن بعض مناطق مدينة أسيوط كان ضروريًا لتمكين الفنيين والمهندسين من إجراء الإصلاحات.

واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، حول استعادة الخدمة تدريجيًا في المناطق المتأثرة بانفجار خط الطرد، والتي تشمل النزلة الأربعين، السادات، والمعلمين.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي على توفير المياه الصالحة للشرب للمناطق المتأثرة عبر سيارات المياه النقية حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح والشكاوى والاستفسارات، يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 المتاح على مدار الساعة.

وأشار المحافظ إلى أنه توجه إلى موقع البلاغ أثناء جولته الميدانية ليلاً، ووجه وحدة الإنقاذ السريع بالانتقال إلى الموقع، بالإضافة إلى الاستعانة بجميع سيارات كسح المياه من المراكز والمدن والأحياء وتوجيهها إلى الموقع. وقد تمت أعمال رفع المياه من الجراجات والبدرومات والمخازن بالبنايات السكنية التي تدفقت إليها المياه، وباشرت فرق الصيانة أعمالها في وقت متأخر من الليل مع تواجد طوارئ الغاز والكهرباء والتليفونات لعمل اللازم بالموقع.

كما وجه المحافظ التفتيش والمتابعة بالمحافظة لفتح تحقيق حول جاهزية سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع الحالات الطارئة، وإجراء حصر لها والتأكد من توافر الخراطيم اللازمة لشفط المياه بسيارات كسح المياه التابعة للشركة.