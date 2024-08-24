محمود فوزى يشارك في تخريج أول دفعة من فرع العلمين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

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القاهرة - سامية سيد - شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في احتفالية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحت رعاية جامعة الدول العربية ورئيس مجلس الوزراء، بتخريج أول دفعة من فرع العلمين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأعرب المستشار محمود فوزي عن سعادته بتخريج أول دفعة من فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، وأن وجود هذا الفرع في مدينة العلمين الجديدة سيؤدي إلى الإسراع بتنمية وتعمير المدينة نظرًا لإقامة الطلبة فيها وسرعان ما ستمتد حركة العمران إلى أجزاء اكبر منها.

وقال "فوزي" إن الأكاديمية تواكب التطور العلمي فى مجالات مختلفة، إذ شهدنا اليوم تخرج دفعة كاملة من طلبة كلية الذكاء الاصطناعي والأكاديمية البحرية تهتم بتخريج طلاب ذوي تأهيل وتعليم على أعلى مستوى، فضلا عن تشجيعهم على الإبداع والبحث والتطوير والابتكار، ما يحقق مستقبل يليق بالشباب المصري الواعد.

وشهد الحفل حضور كل منأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صعلاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي.