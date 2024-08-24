شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات فى برنامج الحكومة للارتقاء بالمستوى الصحى والبدنى للشباب والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف برنامج الحكومة الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي والبدني للشباب والنشء وبرنامج رياضي حيوي، وذلك من خلال تعزيز حيوية وحراك المجتمع عن طريق ممارسة الرياضة، وتعزيز حوكمة ودعم الرياضة التنافسية ومعدلات الأداء الرياضي والاستمرار في توفير الدعم المتكامل للأبطال الرياضيين.

وتستهدف الحكومة فى برنامجها أيضا، قيام الرياضة بدور أكبر كقطاع اقتصادي فاعل، من خلال الآتي:

1. العمل على النهوض بتنافسية الرياضة المصرية والاستمرار في دعم الاتحادات والهيئات الرياضية وفقا للمعايير العلمية لضمان الحفاظ على صدارة اللاعبين والأبطال الرياضيين في الألعاب والرياضات عالميا وإقليميا، وتبني جميع الاستراتيجيات وخطط العمل الداعمة لتحويل مصر لأن تصبح مركزا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية العالمية الكبرى، وتعزيز الدبلوماسية الشبابية والرياضية.

2. استكمال ومتابعة مشروع الجينوم الرياضي المصري لتعزيز استخدام تطبيقات الجينوم في تحسين الأداء الرياضي واكتشاف المواهب الرياضية.

3. رعاية واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتقديم المزيد من الدعم المتكامل للأبطال الرياضيين، والتوسع في تطوير برامج ومشروعات رعاية واكتشاف وتنمية الموهوبين رياضيا ومشروعات تطوير مدربي المنتخبات القومية.

4. إطلاق مبادرة الرياضة للجميع لتعزيز الصحة العامة من خلال تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بانتظام.

5. التوسع في إنشاء مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية و المدن والمعسكرات الشبابية وتطوير القائمة، مع التوسع في التحول الأخضر والمستدام للمنشآت الشبابية والرياضية.

6. نشر برامج وأنشطة التنمية الرياضية وممارسة النشاط البدني وتعزيز اللياقة البدنية لتأثيرها الإيجابي على الصحة العامة.

7. التوسع في برامج ممارسة الرياضة المدرسية والجامعية بالتعاون بين الوزارات المعنية.

8. تنمية وتطوير الممارسة والمنافسة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، والتوسع في دعم ريادة الأعمال الرياضية.

9. تعزيز حوكمة وترخيص صالات اللياقة البدنية والتوسع في مكافحة المنشطات والمكملات والتوسع في تطوير منظومة الطب الرياضي.

10.توفير فرص الاستثمار في مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية والشبابية. وإطلاق مبادرات للصناعات والخدمات الرياضية لتعزيز الرياضة كقطاع اقتصادي مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي. استكمال تطوير التشريعات الرياضية والشبابية لتعزيز حوكمة وتنظيم القطاع الرياضي والشبابي.

11.العمل على النهوض بتنافسية الرياضة في مصر وتبني كل الاستراتيجيات وخطط العمل الداعمة لتحويل مصر لأن تصبح مركزا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية العالمية الكبرى.