ترامب: تشكيل لجنة للتحقيق في محاولة الاغتيال حال الفوز بالانتخابات

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، اليوم السبت، إن الحزب الديمقراطي تسيطر عليه مجموعة كامالا هاريس، منافسته في السباق الرئاسي، مؤكدًا أنّ سياسات الحزب الديمقراطي تهدد الديمقراطية الأمريكية.

وأضاف "ترامب"، خلال تجمع انتخابي حاشد في أريزونا: "نسعى إلى المضي قدمًا بالولايات المتحدة إلى الأمام".

وأعلن "ترامب" أنّه في حال انتخابه رئيسًا للبلاد، فإنه سيشكل لجنة للتحقيق في محاولة اغتياله التي تعرض لها أثناء تجمع انتخابي في بنسلفانيا، مضيفًا أنه سينشر أيضًا الوثائق المتبقية في قضية اغتيال الرئيس السابق جون كينيدي.

وهاجمت "هاريس"، خلال خطاب قبولها مرشحة للحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية، على منافسها الجمهوري (ترامب)، قائلة إن (الرئيس السابق) رجل غير جاد، وعواقب عودته للبيت الأبيض خطيرة جدًا، ويجب أن نتذكر ما حدث عندما خسر الانتخابات الأخيرة، فقد تسبب في كثير من الجرائم بتحريض أنصاره على اقتحام الكابيتول والاعتداء على الشرطة، ولهذا لا يمكن السماح له باستخدام سلطة الرئاسة الأمريكية لحماية نفسه من تبعات انتهاكاته"، مضيفة: "لن تعود أمريكا للوراء ولن نعود إلى اقتطاع ضماننا الاجتماعي والرعاية الصحية، ولن نترك ترامب يتحكم في مؤسساتنا التعليمية التي تمول مدارسنا الحكومية، لأننا جئنا من الطبقة الوسطى وهي سبب نجاح الولايات المتحدة".

استطردت: "ترامب لن يدعم الطبقة الوسطى ويكافح فقط من أجل نفسه وأصدقائه من المليارديرات