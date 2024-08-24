كوريا الشمالية تعزز قوتها الاستراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت كوريا الشمالية، بشدة، الخطة الاستراتيجية النووية المعدلة التي أقرها الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا العام.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم السبت، في بيان: "ستعزز جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية -كما كانت دائمًا- قوتها الاستراتيجية بكل الطرق لمواجهة جميع أنواع التحديات الأمنية التي قد تنجم عن إعادة ضبط الوضع النووي الخطير للولايات المتحدة والتغلب عليها والتصدي لأي نوع من التهديدات النووية بكل حزم"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة أن "جهود الدول الأخرى ذات السيادة لتعزيز قدراتها الدفاعية للتعامل مع التهديد النووي المتزايد من الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون ذريعة لحشد أسلحتها النووية لتعديل الوضع النووي على نحو عدواني ومستفز".

وتابعت: "بغض النظر عن مدى تضخيم الولايات المتحدة للخطر النووي من الدول الأخرى، فإن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستمضي قدمًا في بناء قوة نووية كافية وموثوقة بما يكفي للدفاع بقوة عن سيادة البلاد ومصالحها الأمنية، في إطار جدولها الزمني المحدد

والثلاثاء الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الخطة الاستراتيجية النووية السريّة ليست ردَّا على دولة محددة أو تهديدًا بعينه، بعد أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنها أعادت توجيه استراتيجية الردع للتركيز على توسع الصين في ترسانتها النووية لأول مرة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء الماضي، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقرير، الذي قال إن الخطة تسعى أيضًا إلى إعداد الولايات المتحدة للتحديات النووية المنسقة المحتملة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.