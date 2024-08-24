أمطار رعدية ونشاط للرياح وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة من اليوم السبت إلى الخميس 29 أغسطس.

وتوقعت الهيئة استمرار الطقس الحار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا.

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا يوم السبت والأحد على مناطق من حلايب شلاتين أبو سمبل يصاحب ذلك نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.