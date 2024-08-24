وزير الخارجية الإيراني: ردنا سيكون دقيقا ومدروسا ونأخذ جميع المسائل بعين الاعتبار

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي أن "اعتداء الكيان الصهيوني على أمننا وسيادتنا لن يبقى دون"، مشيرا الى ان " ردنا سيكون دقيقا ومدروسا ونأخذ جميع المسائل بعين الاعتبار".

ولفت وزير الخارجية الإيراني، في تصريح له الى ان "انتقامنا سيؤخذ في الوقت المناسب والطريقة المناسبة ولا تردد في هذا الأمر"، مؤكدا انه " لن نقع في الفخ الذي قد يكون نصب لنا".