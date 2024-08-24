أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي أن "اعتداء الكيان الصهيوني على أمننا وسيادتنا لن يبقى دون"، مشيرا الى ان " ردنا سيكون دقيقا ومدروسا ونأخذ جميع المسائل بعين الاعتبار".
ولفت وزير الخارجية الإيراني، في تصريح له الى ان "انتقامنا سيؤخذ في الوقت المناسب والطريقة المناسبة ولا تردد في هذا الأمر"، مؤكدا انه " لن نقع في الفخ الذي قد يكون نصب لنا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني: ردنا سيكون دقيقا ومدروسا ونأخذ جميع المسائل بعين الاعتبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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